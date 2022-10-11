Вашингтон, 11 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В результате политики команды американского президента Джо Байдена Соединённые Штаты находятся в полной зависимости от энергоресурсов из-за рубежа. Такое мнение 11 октября высказал экс-министр энергетики страны и бывший губернатор штата Техас Рик Перри в своей статье для Fox News.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Администрация Байдена предпочитает решать проблемы с помощью капитуляции. <…> Стратегия зависимости от зарубежных поставщиков, разработанная президентом, сделала страну уязвимой и угрожает столкнуть американскую экономику с обрыва», — написал он в своём материале.

Также Перри уточнил, что нынешняя американская администрация допустила много ошибок в регулировании энергетической отрасли, что поставило последнюю фактически на грань уничтожения.

При этом экс-министр энергетики США отметил, что «бездумные попытки» Белого дома ограничить цены на нефть привели к появлению на рынке чёрного золота из американского резервного стратегического запаса, но не решили поставленной цели.

«Хотя цены на нефть снизились по сравнению с летним пиком, они все еще на 1,49 доллара выше, чем в момент вступления Байдена в должность», — подчеркнул он.

В то же время Перри напомнил, что раньше представители американской энергетической отрасли были самыми крупными производителями нефти в мире, что, по его мнению, позволяло США «противостоять ценовому сговору иностранных картелей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представляющий Демократическую партию председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) призвал немедленно заморозить продажи американских вооружений Саудовской Аравии в связи с поддержанным Эр-Риядом решением ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.