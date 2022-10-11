Волгоград, 11 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Единовременная региональная выплата установлена для каждого мобилизованного жителя Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе администрации региона.

Https://www.volgograd.ru Андрей Бочаров

Решение о поддержке военнослужащих озвучено губернатором Андреем Бочаровым в ходе беседы с представителями семей мобилизованных граждан.

«Мной принято решение о единовременной региональной выплате призванным в ходе частичной мобилизации жителям Волгоградской области по 100 тысяч рублей. Соответствующие поручения уже даны», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, волгоградские власти на средства специально созданного фонда закупили и передали бойцам дополнительное обмундирование.