Сеул, , 12:43 — REGNUM 10 октября главы Южной Кореи и Исландии обменялись поздравительными письмами по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В своем письме президент Южной Кореи Юн Сок Ёль высоко оценил развитие отношений дружбы и сотрудничества в различных областях, включая сотрудничество в Арктике. Он также выразил надежду на то, что двустороннее сотрудничество выйдет на более высокий уровень.

В свою очередь, президент Исландии Гудни Йоханнессон выразил надежду на то, что запуск курса по изучению корейского языка в Университете Исландии будет способствовать укреплению взаимопонимания между народами двух стран, а также на дальнейшее развитие двусторонних отношений.