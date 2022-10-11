Бухарест, 11 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе своего рабочего визита в Румынию 12 октября посетит крупнейший региональный учебный центр румынских вооруженных сил — базу «Чинку» в уезде Брашов (Трансильвания). Об этом 11 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нидерланды

Согласно официальной информации, Рютте встретится с нидерландскими солдатами и офицерами, проходящими обучение в «Чинку», а также с высокопоставленными представителями армии Румынии. В поездке по военным объектам гостя будет сопровождать глава румынского государства Клаус Йоханнис.

Ранее Рютте не исключил выделения Амстердамом Бухаресту крупной материальной помощи на поддержание боеспособности армейских подразделений Румынии.

На сегодняшний день службу на румынской территории в составе международной бригады проходят 200 военнослужащих из Нидерландов.