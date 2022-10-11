Вашингтон, 11 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Главы Международного валютного фонда и Всемирного банка предупредили о растущем риске глобальной рецессии, в то время как развитые экономики замедляются, а ускорение инфляции вынуждает США повышать процентные ставки, усиливая долговое давление на развивающиеся страны, сообщает агентство Bloomberg.

Международный валютный фонд

В США, крупнейшей экономике мира, рынок труда пока еще силен, но теряет динамику, так как влияние возросших затрат «начинает кусаться», заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на виртуальном мероприятии, открывающем ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка. Экономика еврозоны замедляется из-за резкого роста цен на газ, а Китая — из-за ограничительных мер в связи с COVID-19 и нестабильности в секторе недвижимости.

По расчетам МВФ, около трети мировой экономики будет сокращаться как минимум два квартала подряд в 2022 и 2023 году, а объем потерянной продукции до 2026 года составит 4 трлн долларов.

В то же время нельзя допустить, чтобы инфляция превратилась в «потерявший управление поезд», сказала Георгиева. «Если не принять достаточных мер, у нас будут проблемы», — добавила она.

По словам главы МВФ, фискальная поддержка должна быть четко направленной таким образом, чтобы не подпитывать инфляцию, и что мир должен помочь странам с формирующейся и развивающейся экономикой, которые особенно сильно пострадали от ужесточения финансовых условий.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, выступая на том же мероприятии, предупредил, что существует «реальная опасность» сокращения мировой экономики в 2023 году. По его словам, укрепление доллара ослабляет валюты развивающихся стран, увеличивая их долг до «обременительного» уровня.