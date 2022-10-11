Ухудшение экономической ситуации в ЕС обернулось резким ослаблением евро
Москва, 11 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Рекордное ослабление курса евро в первую очередь связано с неблагоприятной экономической ситуацией в Европейском союзе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
«На протяжении последних нескольких месяцев мы наблюдаем ситуацию, аналогичную 2002 году, при которой евро на российском рынке стоит дешевле доллара США, — констатировала она. — Рекордное ослабление курса евро в первую очередь связано с ухудшением экономической ситуации в странах Европейского союза, вызванной энергетическим кризисом и ростом инфляции. При этом на данный момент отсутствуют факторы, способные существенно повлиять на такое положение дел. Достигнутое соглашение стран — участниц ОПЕК+ не решит ситуацию в краткосрочном периоде».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время определяющими драйверами для формирования курса рубля к доллару США и евро остаются геополитические факторы и состояние платежного баланса.