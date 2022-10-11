Джакарта, 11 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Мааруф Амин принял посла Соединенных Штатов в Индонезии во дворце вице-президента в Джакарте, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Во время встречи стороны обсудили несколько вопросов, касающихся сотрудничества между Индонезией и Соединенными Штатами.

«Мы обсуждали, как мы можем работать вместе, чтобы воспользоваться позитивной динамикой отношений между Индонезией и Соединенными Штатами», — заявил посол.

Стороны также обсудили партнерство в области безопасности между двумя странами.

«Мы согласны с тем, что существует огромный потенциал для расширения двусторонних отношений между нашими двумя странами, и я с нетерпением жду совместной работы с правительством Индонезии», — отметил посол США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что рост экономики Индонезии во втором квартале 2022 года был одним из лучших в мире.