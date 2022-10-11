Джакарта, 11 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Бывший президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно заявил, что мировая война с применением ядерного оружия может стать реальностью, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Если ситуация выходит из-под контроля, возникновение мировой войны, сопровождающейся применением ядерного оружия, может стать реальностью», — заявил Сусило Бамбанг Юдойоно.

Бывший президент также затронул конфликт в Восточной Азии. По его словам, ситуация в мире ухудшится, если Тайвань и Китай будут втянуты в открытый военный конфликт.

Политик призвал мировых лидеров «действовать реалистично», чтобы спасти мир на саммите G20, состоявшемся на Бали в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия станет председателем Конфедерации журналистов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на период 2022–2024 годов.

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