Амман, , 11:54 — REGNUM Подразделения армии и пограничной стражи Иордании пресекли попытку ввоза наркотиков с территории Сирии. Об этом 11 октября сообщает Jordan 24 со ссылкой на заявление минобороны Иордании.

Флаг Иордании

По данным военного ведомства, на границе была изъята крупная партия наркотических веществ. Объём партии предварительно оценивается в 818 тысяч таблеток. Также в руки военных попало оружие и боеприпасы, изъятые у контрабандистов.

«Северный военный округ в координации с управлением военной безопасности и Департаментом по контролю за наркотиками, сорвал попытку нарушения границы и контрабанды большого количества наркотических веществ», — говорится в заявлении минобороны Иордании.