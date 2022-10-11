Санкт-Петербург, 11 октября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Бразильский футболист «Зенита» Малком заявил, что возможное получение им российского гражданства будет проявлением уважения к стране и клубу. Об этом 11 октября сообщает «Матч ТВ».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Малком

«Если всё сложится, и я получу российский паспорт, то это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли», — сказал Малком.

Он добавил, что если это поможет «Зениту» получить дополнительное место для ещё одного иностранца, то все будут в выигрыше.

По его словам, возможное выступление за сборную России сейчас является вопросом будущего, о котором пока ничего не известно.

Напомним, Малком играет за «Зенит» с 2019 года. 19 сентября в клубе заявили, что 25-летний бразилец намерен получить российское гражданство.