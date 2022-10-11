Волгоград, 11 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Новейшее оборудование для гидроразрыва пласта при добыче нефти испытывают на заводе «Титан-Баррикады» в Волгограде. Производственные площадки оценил заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

https://www.volgograd.ru Производство прокатной стали

В ходе рабочей встречи с губернатором Андреем Бочаровым глава Минпромторга обсудил вопросы импортозамещения, индустриальной кооперации и реализацию инвестпроектов в регионе.

Так, на заводе «Красный Октябрь» производится более 500 видов профилей проката, предприятие выпускает почти половину от общего производства нержавеющего проката в России. Волгоградский «Титан-Баррикады» разработал уникальный флот гидроразрыва пласта — с 2023 года он будет поставляться непосредственно российским нефтяным компаниям для разработки месторождений.

По итогам семи месяцев 2022 года индекс промпроизводства в Волгоградской области превысил 103%, объём производства достиг 530,5 млрд рублей, что на 20,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным волгоградский губернатор рассказал о крупном инвестиционном проекте — в регионе формируется центр компетенций по выпуску нержавеющей стали, в котором будут задействованы крупнейшие отраслевые предприятия.