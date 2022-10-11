Новосибирск, 11 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Новосибирске пункты гуманитарной помощи мобилизованным и участникам спецоперации открываются в молодёжных центрах. Об этом сообщила глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города, вице-мэр Анна Терешкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

В своём телеграм-канале Терешкова опубликовала список приоритетных для сбора вещей. Так, необходимы тёплая одежда, свитера, водолазки, носки, перчатки, тёплая обувь; термобелье; нательная одежда; спальники; дождевики; перевязочный материал, обезболивающие, таблетки от диареи, пластыри; стельки влаговпитываюшие; перчатки тёплые, рукавицы тёплые, тактические перчатки; сидушки походные, рюкзаки большого объёма, карематы; фонари налобные, батарейки к нему; телефоны кнопочные; сухое горючее, мультитулы, термосы и термокружки.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что мобилизованные новосибирцы могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

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