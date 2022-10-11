Владивосток, 11 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Приморье заканчивается призыв в рамках частичной мобилизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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«Основные мероприятия в рамках объявленной в России частичной мобилизации закончатся на следующей неделе», — заверил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае продолжается формирование добровольческих отрядов для участия в спецоперации. Желающие встать на защиту Родины и дать отпор киевскому режиму становятся в очередь, чтобы пройти подготовку и отправиться на передовую.