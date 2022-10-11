Владивосток, 11 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Приморском крае продолжается формирование добровольческих отрядов для участия в спецоперации. Желающие встать на защиту Родины и дать отпор киевскому режиму становятся в очередь, чтобы пройти подготовку и отправиться на передовую, заявил губернатор Олег Кожемяко во время записи передачи «Прямой разговор».

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Дарья Драй ИА REGNUM Ты записался добровольцем?

По словам губернатора, на фронт отправили уже четыре роты добровольцев.

«Если раньше мы брали всех потоком, то сейчас уже ставим на ожидание желающих записаться в добровольцы. Формируем роту или батальон и далее в течение месяца бойцы проходят обучение на полигоне. Мы обеспечиваем их средствами наблюдения, слежения. После этого батальон идет на фронт. А мы соответственно сразу начинаем новый набор, но уже по спискам, в которые записались добровольцы и ждут своей очереди», — пояснил Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, более 7400 мобилизованных приморцев уже проходят обучение на полигонах, около 600 человек вернулись домой после выяснения всех обстоятельств.