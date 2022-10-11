Вашингтон, 11 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Почти половина американских граждан не соблюдала правила, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции во время карантинных мер, сообщает со ссылкой на исследование The Washington Times.

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Как показало исследование, опубликованное 10 октября в JAMA Network Open, 41,6% из 1733 взрослых участников заявили, что они нарушили введенные меры по борьбе с коронавирусом, а также давали ложную о себе информацию.

Исследование показало, что наиболее распространенной формой несоблюдения правил было то, что участники «говорили кому-то, с кем они были или собирались быть, лично, что они принимают больше профилактических мер от COVID-19, чем на самом деле» (24,3%). На втором месте по распространенности было нарушение правил карантина (22,5%).

Наиболее часто упоминаемой причиной было «желание, чтобы жизнь была нормальной, и желание пользоваться личной свободой».

Глава исследовательской группы Андреа Г. Леви, профессор психологии муниципального колледжа Миддлсекс в Мидлтауне, штат Коннектикут, отметила, что исследование подтверждает то, что «довольно часто» американцы не были честны в следовании рекомендациям во время вспышки коронавируса.