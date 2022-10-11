Париж, 11 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Французские потребители продолжат страдать от нехватки топлива, в то время как профсоюзы продлевают забастовки на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах страны, а правительство в ответ грозит их реквизировать, как передает агентство Bloomberg.

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Поскольку переговоры между руководством и профсоюзами зашли в тупик и забастовки продолжаются, дефицит топлива наблюдается почти на трети автозаправочных станций во Франции, где выстраиваются длинные очереди из раздраженных водителей.

После неудачных переговоров о заработной плате, проведенных 10 октября с руководством компании Exxon Mobil, которая управляет двумя нефтеперерабатывающими заводами в стране, профсоюз CGT, возглавляющий забастовку, в открытом письме призвал правительство к посредничеству. Рабочие нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Нормандии также решили продлить забастовку как минимум на 11 октября, сообщили в профсоюзе.

Поскольку нехватка газа продолжает привлекать внимание общественности, от правительства президента Эммануэля Макрона и корпораций ждут, что они положат конец тупиковой ситуации, от которой больше всего страдают Парижский регион и север Франции. Премьер-министр Элизабет Борн, созвавшая вечером 10 октября совещание с министрами для обсуждения кризиса, предложила в качестве одной из мер в приказном порядке возобновить работу на нефтеперерабатывающих заводах, если переговоры ни к чему не приведут.

Отвечая на вопрос о возможной реквизиции нефтеперерабатывающих заводов, министр транспорта Клеман Бон сказал 11 октября на радио RMC, что рассматриваются «все варианты». «Если в течение двух-трех дней не будет договоренности, мы примем дополнительные меры», — пообещал он.

Любые подобные попытка будут означать «войну», заверил глава профсоюза нефтеперерабатывающих заводов CGT Эммануэль Лепин в эфире радиостанции France Info.

«Я могу гарантировать вам, что это будет война», — сказал он.

Профсоюзы потребовали повысить заработную плату после того, как стало известно о сверхприбылях нефтяных компаний, полученных за счет роста цен на энергоносители.

Кризис грозит перерасти в более широкое социальное недовольство, поскольку французы, и так уже столкнувшиеся с ростом цен на основные товары, теперь с трудом добираются до работы.