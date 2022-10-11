Кабул, , 10:56 — REGNUM По меньшей мере восемь человек были убиты в ходе инцидентов в нескольких провинциях Афганистана в течение прошедших суток. Об этом со ссылкой на сообщения из местных источников пишет газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

Так, в уезде Хугиани провинции Нангархар неизвестные убили двух женщин и одного мужчину и скрылись с места происшествия. Тела этих жертв были обнаружены местными жителями, о чём были поставлены в известность местные чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пока мотив этих убийств не установлен.

Также женщина убила свою несовершеннолетнюю дочь в селе Гадаи уезда Саид-Абад провинции Вардак. Согласно источникам, местная жительница жестоко избила трех своих дочерей, одна из которых, 12-летняя Абида, скончалась от побоев.

Кроме того, на дороге в Калаи-Нау — административный центр провинции Бадгис, вооружённые грабители напали на двух братьев. Один из них был убит, а второй серьёзно ранен. Нападавшие забрали личные вещи и мотоцикл братьев и скрылись с места происшествия.

В ходе другого инцидента был застрелен житель кишлака Хаджи Ваджа уезда Тайвара провинции Гор по имени Абдул Вали.

Источники из провинции Фарах также сообщают, что один человек был убит и ещё один ранен в результате ссоры между жителями кишлака Мулла Аман в уезде Пуштруд.

Следует отметить, что не во всех провинциях ведётся точная статистика уголовных преступлений, вооружённых нападений и убийств при загадочных обстоятельствах. Но, судя по сообщениям СМИ, ежедневно происходит множество таких инцидентов.