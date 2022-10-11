Бишкек, 11 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Военнослужащие вооружённых сил Киргизии не будут участвовать в учениях сил ОДКБ «Рубеж-2022», стартовавших в Таджикистане. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба минобороны Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Сообщается, что участие Киргизии в этих учениях не планировалось с самого начала. Причины такого решения в ведомстве не назвали.

При этом 9 октября в минобороны Киргизии также сообщили, что отменяются запланированные в республике другие учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2022». В ведомстве также не объяснили причины, но вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов сообщил журналистам, что это вызвано недавним конфликтом с Таджикистаном.

ИА REGNUM напоминает, что 14 сентября 2022 года на границе Киргизии и Таджикистана разгорелся очередной вооружённый конфликт. По информации киргизской стороны, таджикские пограничники незаконно проникли на неописанный участок границы в Баткенской области Киргизии. Киргизия также предложила выгнать Таджикистан из ОДКБ, если подобное повториться.