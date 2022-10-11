Берлин, 11 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Вандалы забросали здание российского посольства в Берлине баллонами и бутылками с краской, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Полиция Германии

Отмечается, что поздно вечером 10 октября несколько человек забросали посольство бутылками и баллонами с красной краской, попав по воротам и перилам здания. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным СМИ, сотрудники посольства уже удалили водорастворимую краску.