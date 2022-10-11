Система ПВО отразила удар ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне
Москва, 11 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Попытки киевских формирований нанести удар по Антоновскому мосту в Херсонской области закончились неудачей, сообщил 11 октября замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
(сс) Зихварт Яровой
Кирилл Стремоусов
В личном телеграм-канале он написал, что все попытки атак, которые предпринимали ВСУ, отбиты, их продвижение заглохло.
«Все попытки [киевских нацистов] на Криворожском направлении отбиты. Удары по Антоновскому мосту отражены», — сказал он.