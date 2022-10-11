Канберра, , 10:00 — REGNUM Лидер оппозиции Питер Даттон выступил на пресс-конференции в Квинсленде с возражением против мрачной оценки экономических перспектив, заявив, что правительству Австралии не следует быть столь негативным и категорическим. Его слова передало издание The Guardian.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон Australian Embassy Jakarta

Невозмутимый практической стороной ситуации, Даттон сказал, что «негативная риторика» правительства подорвала доверие к экономике.

Лидер оппозиции заявил, что лейбористы унаследовали сильную экономику и что Австралия погрузится в рецессию только в том случае, если федеральный казначей Джим Чалмерс примет «действительно плохие решения».

«Я надеюсь, что Джим Чалмерс сможет начать говорить о росте экономики вместо того, чтобы говорить о ее падении», — поделился мнением политик.

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