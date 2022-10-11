Канберра, 11 октября 2022, 10:00 — REGNUM Лидер оппозиции Питер Даттон выступил на пресс-конференции в Квинсленде с возражением против мрачной оценки экономических перспектив, заявив, что правительству Австралии не следует быть столь негативным и категорическим. Его слова передало издание The Guardian.

Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон
Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон
Australian Embassy Jakarta

Невозмутимый практической стороной ситуации, Даттон сказал, что «негативная риторика» правительства подорвала доверие к экономике.

Лидер оппозиции заявил, что лейбористы унаследовали сильную экономику и что Австралия погрузится в рецессию только в том случае, если федеральный казначей Джим Чалмерс примет «действительно плохие решения».

«Я надеюсь, что Джим Чалмерс сможет начать говорить о росте экономики вместо того, чтобы говорить о ее падении», поделился мнением политик.

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