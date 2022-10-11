Белгород, , 09:44 — REGNUM Ежемесячную выплату на питание детей в семьях мобилизованных граждан начали перечислять в Белгородской области. Об этом 11 октября в социальных сетях рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В столовой

Поддержку получат семьи военнослужащих с детьми до 18 лет и учащимися очной формы обучения до 23 лет. Выплата будет единовременной в размере 9 000 рублей за октябрь, ноябрь и декабрь.

«Что для этого нужно сделать? Нужно прийти в отделение социальной защиты по месту жительства и написать заявление», — пояснил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одну единовременную выплату, в размере 50 тысяч рублей, получат семьи запасников, в которых после 21 сентября 2022 года родился ребёнок.