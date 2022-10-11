Скопье, 11 октября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 10 октября выступил на пресс-конференции, в ходе которой предложил снизить заработную плату работников государственных предприятий и учреждений, чьи доходы превышают средний уровень по стране.

Осенний бюджет

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, эта мера должна стать одним из способов сокращения расходов в соответствии с Планом установления финансовой стабильности, утвержденным правительством 9 октября.

Димитар Ковачевски «Есть предприятия и учреждения, которые терпят убытки, компенсация которых осуществляется за счет бюджета, поэтому мы посчитали, что управленческие команды этих общественных предприятий должны проявить высокий уровень ответственности и сократить свои операционные расходы для увеличения доходов своих компаний».

Ранее в министерстве культуры Северной Македонии провели забастовку в связи с чрезвычайно низким даже по меркам нищей страны уровнем оплаты труда.