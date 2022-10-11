Астана, 11 октября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Вопрос о полной эвакуации сотрудников посольства Казахстана в Киеве прорабатывает в данный момент казахстанское министерство иностранных дел. Об этом 11 октября заявил журналистам официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Посольство сейчас также работает. Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства. Этот вопрос в ближайшие дни будет решен. Эвакуация, скорее всего, будет полная», — сказал он.

Также Смадияров указал, что пока неясно, куда именно будут эвакуированы дипломаты, и уточнил, что в данный момент идёт проверка данных о том, сколько граждан Казахстана находится на контролируемой Киевом территории б. УССР.

«Из-за последних событий эта цифра разнится. Как вы видели, вчера было опубликовано сообщение нашего посольства на [территории б. УССР], чтобы как-то помочь им в этой ситуации. При первой эвакуации многие уехали, возможно, некоторые вернулись, поэтому точную цифру я сейчас назвать не могу», — пояснил представитель МИД Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне посольство Казахстана в Киеве призвало казахских граждан покинуть территорию б. УССР.