МИД Казахстана решает вопрос о полной эвакуации из Киева своих дипломатов
Астана, 11 октября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Вопрос о полной эвакуации сотрудников посольства Казахстана в Киеве прорабатывает в данный момент казахстанское министерство иностранных дел. Об этом 11 октября заявил журналистам официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.
«Посольство сейчас также работает. Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства. Этот вопрос в ближайшие дни будет решен. Эвакуация, скорее всего, будет полная», — сказал он.
Также Смадияров указал, что пока неясно, куда именно будут эвакуированы дипломаты, и уточнил, что в данный момент идёт проверка данных о том, сколько граждан Казахстана находится на контролируемой Киевом территории б. УССР.
«Из-за последних событий эта цифра разнится. Как вы видели, вчера было опубликовано сообщение нашего посольства на [территории б. УССР], чтобы как-то помочь им в этой ситуации. При первой эвакуации многие уехали, возможно, некоторые вернулись, поэтому точную цифру я сейчас назвать не могу», — пояснил представитель МИД Казахстана.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне посольство Казахстана в Киеве призвало казахских граждан покинуть территорию б. УССР.