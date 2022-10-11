Ульяновск, 11 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил пункты сбора мобилизованных земляков в Самарской области. Призывники и добровольцы высказали свои проблемы, в решении которых ульяновские власти пообещали содействовать.

t. me/Russkih_Aleksey Встреча мобилизованных с главой Ульяновской области

«Многие абсолютно справедливо поднимают тему по мерам поддержки и льготам для семей. Я понимаю волнение ребят. Сердце болит за детей, жён, родителей. Мы никого не оставим в беде. Да, сейчас важно, чтобы все принятые механизмы работали без сбоев и доходили до адресата», — написал Алексей Русских в своем телеграм-канале.

Губернатор Ульяновской области заявил, что против бумажных волокит и сбора разных справок у бойцов. Именно поэтому за семьями мобилизованных будут закреплены специалисты из соцзащиты.

Ранее ИА REGNUM передавало, на обеспечение экипировкой мобилизованных бойцов из Ульяновской области выделят необходимые средства.

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