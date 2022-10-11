Париж, 11 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Соединенные Штаты предпринимают попытки установить экономическое господство путем ослабления европейских стран, воспользовавшись кризисом на территории б. УССР, заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр.

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«Мы не должны допустить, чтобы результатом конфликта (на территории б. УССР) стало экономическое господство США и ослабление Европы», — заявил он в ходе выступления в Национальном собрании.

По его словам, Вашингтон продает сжиженный природный газ покупателям в ЕС в четыре раза дороже, чем американским промышленникам. Политик назвал такую ситуацию неприемлемой.