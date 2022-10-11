Джакарта, 11 октября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Индонезия станет председателем Конфедерации журналистов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на период 2022–2024 годов, сообщает CNN Indonesia.

Asean.org АСЕАН, 2022

Генеральная Ассамблея Конфедерации журналистов АСЕАН пройдет на Бали с 12 по 14 октября.

Конфедерация журналистов АСЕАН была создана в Джакарте 11 марта 1975 года делегатами национальной организации журналистов стран — членов АСЕАН.

«По этой причине, благодаря работе журналистов и их средств массовой информации в этом регионе, необходимо наладить сотрудничество, консультации и взаимопонимание между гражданами или сообществами Юго-Восточной Азии», — заявил Атал Салли, председатель Ассоциации журналистов Индонезии.

Кроме того, по словам Атал Салли, конфедерация журналистов могла бы стать форумом для укрепления отношений с другими журналистами АСЕАН и между журналистами АСЕАН и журналистскими организациями по всему миру.

«Повышение взаимопонимания и сотрудничества между гражданами АСЕАН для реализации благосостояния, социальной справедливости и мира, а также борьба за чаяния и интересы граждан АСЕАН, с тем чтобы установилось взаимопонимание и оценка со стороны мирового сообщества», — отметил Атал Салли.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство провинции Западная Джакарта требует, чтобы все школы в регионе имели специальную схему маршрутов эвакуации и места массового сбора, которые будут использоваться во время стихийных бедствий.