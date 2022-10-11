София, 11 октября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Софийский городской суд (СГС) обязал прокуратуру Болгарии выплатить местному врачу-гинекологу 63 тыс. левов ($31 тыс.) за предъявленное незаконное обвинение. Об этом 11 октября сообщает болгарская газета «Факты».

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Согласно официальным данным, в 2015-м году прокуратура города Ловеча (Северная Болгария) обвинила доктора в халатности, по причине которой во время ее смены в больнице скончался младенец. Обвинение появилось после серии журналистских репортажей о том, что из-за проводимых в соответствующей клинике исследований лекарственных препаратов резко повысилась смертность новорожденных детей.

Подозреваемой пришлось доказывать свою невиновность сразу в трех судах различных инстанций, которые в итоге ее оправдали. При этом из-за стрессов у доктора возникли проблемы со здоровьем.

История с женщиной является первым случаем в новейшей истории болгарской юриспруденции, когда ответчиком выступили представители прокурорских структур.

В то же время решение СГС не является окончательным и может быть обжаловано в апелляционном суде.