Гонконг, Китай, 11 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Глава Гонконга Джон Ли 11 октября заявил, что у города нет «никаких юридических оснований» действовать в соответствии с западными санкциями, отвечая на вопрос о пришвартованной в водах Гонконга яхте российского олигарха, как передает агентство Reuters.

Bernard Spragg. NZ Гонконг

Власти Гонконга подверглись критике со стороны США за то, что дали разрешение роскошной яхте российского олигарха Алексея Мордашова пришвартоваться у Гонконга в начале октября.

Госдепартамент США заявил, что, принимая лиц, уклоняющихся от санкций, Гонконг может понести репутационные риски и поставить под сомнение «прозрачность» своей деловой среды.

Однако глава администрации Гонконга Джон Ли, который сам подвергся санкциям со стороны США, заявил, что Гонконг не будет действовать в соответствии с односторонними санкциями, наложенными на Мордашова отдельными юрисдикциями.

«Мы не можем предпринять ничего, что не имеет юридического основания, — сказал Ли журналистам. — Мы будем соблюдать санкции Организации Объединенных Наций, это наша система, это наше верховенство закона».

Миллиардер Мордашов входит в число российских олигархов, против которых ввели санкции ЕС и США, но не ООН.