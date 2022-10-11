Ереван, 11 октября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы Азербайджана обстреляли армянские приграничные позиции. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба минобороны Армении.

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«10 октября около 22:10 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из винтовок разного калибра по армянским военным позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, армянские подразделения подавили огонь, ведущийся с противоположной стороны. Потерь со стороны Армении нет.

Напомним, 10 октября Азербайджана обвинял Армению в обстрелах. Ереван опроверг эти заявления.