Новосибирск, 11 октября, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил главам муниципалитетов оперативно оказывать поддержку семьям мобилизованных. Он подчеркнул, что все вопросы должны решаться в режиме реального времени.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Просьба — держать оперативную связь с общественной приёмной губернатора, быстро реагировать на все вопросы, возникающие у семей военнослужащих, чтобы ни один такой вопрос, ни одна проблема не были оставлены без вашего внимания и решались буквально в течение суток, в режиме реального времени», — сказал Травников.

Он подчеркнул, что нужно реагировать на все поступающие вопросы, в том числе бытового и житейского характера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мобилизованным из Новосибирской области единовременно выплатят по 100 тысяч рублей.

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