Токио, 11 октября, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Последствия для Японии перебоев в поставках сжиженного природного газа (СПГ) малайзийской компании Petronas, связанных с утечкой на газопроводе Сабах — Саравак, в настоящее время оцениваются правительством. Об этом министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура 11 октября сообщил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Ясутоси Нисимура «Мы изучаем масштабы [данной проблемы] и её возможное влияние [на Японию]».

9 октября Petronas объявила о возникших в связи утечкой на газопроводе Сабах — Саравак проблемах с поставками СПГ с объекта, расположенного в комплексе Petronas LNG Complex в области Бинтулу (штат Саравак). Отмечается, что утечка произошла ещё 21 сентября из-за движения грунта и повлияла на доставку газа только на один объект в рамках комплекса.

По оценке экспертов Bloomberg, форс-мажорные обстоятельства могут привести к недополучению Японией до конца года порядка 10 поставок СПГ из Малайзии. Напомним, с октября по декабрь 2021 года Япония получила из этого источника 51 поставку СПГ.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония договорилась с малайзийской компанией Petronas об увеличении поставок сжиженного природного газа (СПГ) в случае чрезвычайной ситуации.