Абакан, , 07:07 — REGNUM Количество ландшафтных пожаров резко выросло в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Куст травы после пала Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, с начала 2022 года в регионе зарегистрировано уже более тысячи палов травы и степных пожаров. За прошедшие сутки потушено четыре лесных пожара, с начала года — 119.

Регистрируются брошенные костры, палы травы, тлеющая зола. Жителей Хакасии просят строго соблюдать меры пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Хакасии предупредили о сильном ветре до 17-22 м/с.

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