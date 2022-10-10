Абакан, , 08:02 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о непогоде — сильном ветре.

Осень Марина Захарова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на данные гидрометцентра, 10 октября в Хакасии ветер усилится до 17-22 м/с, на дорогах возможна гололедица.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой, в том числе быть внимательными в обращении с огнём, не разжигать костров.

Добавим, в столице республике — Абакане — днём 10 октября ожидается до +12…+13 °С. Будет облачно с прояснениями, ветер юго-западный 6,6 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ливни с грозами, сильный ветер, град ожидаются в ближайшие два дня, 10 и 11 октября, в нескольких регионах России.

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