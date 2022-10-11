Порт-о-Пренс, , 07:02 — REGNUM Один человек погиб в ходе антиправительственной демонстрации в столице Гаити Порт-о-Пренсе, сообщает агентство Prensa Latina.

Гаити Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его данным, в протестном митинге принимали участие несколько тысяч человек. Демонстрация переросла в столкновения с полицией, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, а затем открыли огонь. В результате столкновений от ранений погиб один из протестующих.

Отмечается, что протесты проходили в других городах, в частности, в Гонаив и Кап-Аитьен. Там в результате беспорядков было разворовано отделение банка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Совбез организации ввести международные военные силы на территорию Гаити для наведения порядка. Также военные могут помочь жителям республики для решения гуманитарных проблем.