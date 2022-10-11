Вашингтон, 11 октября, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Сопредседатели группы по делам албанцев в Конгрессе США Ричи Торрес, Роберт Адерхолт, Джим Хаймс и Лиза Макклейн 10 октября представили Конгрессу США резолюцию, осуждающую кибератаки на Албанию, якобы инициированные Ираном.

Publicdomainpictures.net Кибер-расследование

На своей странице в социальных сетях министр иностранных дел Албании Ольта Джачка выразила признательность американским конгрессменам и заявила о важности того, чтобы Иран понес ответственность за кибератаки.

Ранее компания Microsoft опубликовала отчет, по итогам которого власти Албании обвинили руководство Ирана в кибератаках на страну 15 июля. 8 сентября 2020 года Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном, сразу после чего последовали новые и более мощные кибератаки.

В 2012 году под давлением США власти Албании предоставили убежище представителям иранского оппозиционного движения «Моджахеддин-э Хальк» (MEK), признанного в Иране террористическим. США также внесли движение в список террористических организаций в 1997 году, но в 2012 году исключили из него. 1 октября в правительственном иранском издании была опубликована статья «Стальные дроны Ирана могут разгромить базу моджахедов МЕК в Албании».