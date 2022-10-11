Тегеран, 11 октября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. 10 октября директор Иранского центра космических исследованийХасан Салариех объявил, что центр готов предоставить бенефициарам снимки высокого разрешения, сделанные спутником «Хайям». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Иранский представитель сделал это заявление на семинаре под названием «Спутник Хайям для дистанционного зондирования; возможности и использование», состоявшемся в последний день Всемирной космической недели 2022 года, в котором приняли участие ученые, эксперты, а также руководители частного и государственного секторов.

Семинар был проведен через два месяца после того, как принадлежащий Ирану спутник был успешно запущен в космос (9 августа) с базы, находящейся в Казахстане.

Салариех, который также является заместителем министра связи Ирана, назвал успешный запуск спутника поворотным моментом для многих иранских отраслей, работающих над дистанционным зондированием.