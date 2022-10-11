Тегеран, 11 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. 10 октября заместитель начальника иранской полиции бригадный генералКасем Резаи заявил, что протесты — это права народа, назвав беспорядки «красной линией полиции». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Выступая на встрече с иностранными военными советниками, проживающими в Иране, Резаи отметил, что некоторые страны страдают от действий США и Израиля, при этом говоря, что в Иране не соблюдаются права человека.

«Если бы иранская полиция хотела действовать военным путем, она бы вела себя по-другому», — сказал он, подчеркнув, что в Иране существует свобода слова для протестов.

Он также сообщил, что некоторые люди злоупотребляют этими протестами и нарушают допустимые нормы общества.

«У Ирана нет ограничений для взаимодействия с другими странами, хотя это не имеет ничего общего с некоторыми высокомерными державами или израильским режимом», — заявил он.