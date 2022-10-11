Тбилиси, , 12:48 — REGNUM Депутат Европейского парламента от Литва Раса Юкнявичене обратилась к грузинским властям с призывом присоединиться к западным санкциям против России, сообщает 10 октября грузинский телеканал «Формула».

Раса Юкнявичене Kmu.gov.ua

"Я надеюсь, что грузинское правительство встанет на правильную сторону и не повторит тех же ошибок, которые уже были допущены, когда Запад потребовал от Грузии присоединиться к санкциям, но этого не произошло. Я надеюсь, что они окажут больше поддержки [киевскому режиму]. Запад не будет просить открыть второй фронт, это будет неправильная просьба. История запомнит, на чьей стороне будет стоять Грузия, [жители бывш. УССР] тоже запомнят. В конце концов, [киевский режим] выиграет эту войну. Возможно, это произойдет не завтра, но в конце концов мы получим этот результат, и в этом процессе необходимо быть вместе. Вот почему я призываю правительство Грузии проявить солидарность, присоединиться к санкциям, оказать военную поддержку и любой вид поддержки, которые будет способствовать изоляции России, которая является своего рода опухолью для европейского континента и особенно опасна для соседних стран… Грузия не может оставаться между двух огней в такой войне, и необходимо выбрать сторону, и момент истины наступает для всех, это моя оценка», — сказала Юкнявичене.

Напомним, что грузинское правительство отказывается присоединяться к санкциям западных стран, введённых против России.