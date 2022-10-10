Панама, 11 октября, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Новым министром иностранных дел Панамы назначена Джанаина Тевани, которая сменит на этом посту Эрику Муйнес, сообщили в пресс-службе панамского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Панамы

Тевани стала третьим по счету лицом, занимающим указанную должность с июля 2019 года, когда вступил в должность новый президент страны Лаурентино Кортисо. Ранее она работала советником по вопросам безопасности и президентских поручений при МИД страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля экс-президент Панамы Рикардо Мартинелли, являющийся фигурантом уголовного дела о коррупции, объявил о планах баллотироваться в качестве независимого кандидата на новых выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году.