Белград, 11 октября, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Сербский президент Александр Вучич призвал МВД и спецслужбы Сербии усилить охрану газотранспортной системы (ГТС) республики на фоне сообщений о попытках диверсий Киева на газопроводе «Турецкий поток». Об этом глава государства заявил журналистам 10 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

По его словам, страна использует примерно 3 млн кубических метров газа в сутки. Вучич напомнил о заявлении президента России Владимира Путина о попытках киевского режима уничтожить «Турецкий поток», прервав поставки голубого топлива.

Глава республики отметил, что если бы планы организаторов атаки были бы реализованы, то Сербия осталась бы без света из-за остановки электростанций, которые работают на газу. Сербский лидер подчеркнул, что это произошло бы, даже «несмотря на наши самые большие в истории страны резервы» голубого топлива.

Он добавил, что уже провел консультации с Агентством безопасности и информирования (контрразведка Сербии — прим. ИА REGNUM) по защите ГТС, а разговор с руководством полиции еще предстоит.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович объявил, что Сербия обеспечена газом до конца предстоящей зимы и проблем в этом вопросе не ожидается.