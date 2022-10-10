Минск, 11 октября, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Первичную профсоюзную организацию белорусского отделения «Макдоналдс» зарегистрировали в Минске 27 сентября. А 10 октября представителям сети торжественно вручили свидетельство о регистрации. Об этом сообщает белорусское профсоюзное издание 1prof. by.

Azurinemoon.tistory.com Макдональдс

Отмечается, что переговоры с «Макдоналдсом» велись более 10 лет. На данный момент в сети — 25 ресторанов быстрого питания по всей Белоруссии. В организации трудятся около 2 тысяч человек, семь из них уже вступили в профсоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко уже несколько лет требует, чтобы на всех частных предприятиях были созданы профсоюзы.