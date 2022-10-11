Нижний Новгород, , 00:26 — REGNUM Загрязнение воздуха формальдегидом выявили в одном из районов Нижнего Новгорода специалисты Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Отклонения от нормы обнаружили на улице Куйбышева близ станции метро «Бурнаковская» в Московском районе столицы Приволжья.

Здесь зафиксировано достижение предельно допустимой концентрации опасного вещества в атмосфере, а местами и его превышение в два раза.

Отмечается, что в остальных районах областного центра содержание формальдегида и других вредных веществ в воздухе не превышает допустимых показателей.

Напомним, что формальдегид в высоких концентрациях негативно воздействует на бронхи и лёгкие. При остром ингаляционном отравлении может наблюдаться угнетение функции дыхания, ощущения нехватки воздуха. При постоянном воздействии могут развиться хронический бронхит или даже бронхиальная астма.