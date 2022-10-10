Бишкек, 11 октября, 2022, 00:54 — ИА Регнум. В последнее время прозападные активисты и местные национал-патриоты в соцсетях и некоторых киргизских СМИ стали значительно активнее пропагандировать выход Киргизии из Организации Договора о коллективной безопасности. Они упирают на то, что Россия и другие страны — члены ОДКБ не вмешались на стороне Киргизии в вооружённый конфликт, произошедший в середине сентября на киргизско-таджикской границе. Такое мнение высказал политолог Игорь Шестаков изданию Tuz. kg.

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Эксперт отметил, что скептикам, выступающим против ОДКБ, следовало бы вспомнить события 1999 года, когда боевики Исламского движения Узбекистана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вторглись на юг Киргизии, проникнув из Афганистана через Таджикистан.

«Помощь пришла только от ОДКБ — реальная помощь. В том числе и посредством военно-технических элементов, которые сыграли важную роль в стабилизации ситуации. И пока больше никто из стран на таком системном уровне помощь Киргизии, в частности, не оказывает», — сказал он.

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Собеседник задался вопросом: существует ли ещё какая-либо страна, военный альянс или международная организация, которые несут ответственность за безопасность на южных рубежах СНГ, то есть на границе с Афганистаном?

«США, как известно, с 2001 года, потратив миллиарды долларов на попытку нейтрализовать террористические организации в Афганистане, потерпели полный провал. И были вынуждены покинуть эту территорию, так и не решив главной задачи — чтобы Афганистан был мирным и прогнозируемым государством. Соответственно и за безопасность границ с Афганистаном Вашингтон ответственность как не нёс, так и не несёт», — констатировал Шестаков.

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