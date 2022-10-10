Тирана, 11 октября, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Президент Албании Байрам Бегай 10 октября созвал Совет безопасности в связи с кибератаками на сайты госорганов страны.

mod. gov. al Байрам Бегай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Совет безопасности Албании состоит из 14 членов и возглавляется президентом республики. Также в его состав входят спикер парламента, премьер-министр, семь министров — обороны, юстиции, внутренних дел, финансов, транспорта, иностранных дел и энергетики.

Закон дает президенту право «приглашать других участников» на заседания Совета без права голоса.

В последний раз Совет национальной безопасности Албании созывался бывшим президентом Илиром Метой 14 февраля 2022 года из-за напряженности в отношениях между Россией и Киевом.