Вашингтон, 10 октября, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с предводителем киевского режима Зеленским и пообещал продолжать его поддержку, сообщает 10 октября пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и Украина

Отмечено, что Байден пообещал снабдить Киев всем необходимым, в том числе «продвинутыми» системами ПВО.

«Байден пообещал продолжить предоставление [киевскому режиму] всего необходимого для обороны, в том числе передовых систем ПВО», — указано в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.

Кроме того, подчеркнуто, что Байден осудил последние ракетные удары России по территории, подконтрольной Киеву.