Москва, 11 октября 2022, 00:01 — REGNUM Ошибочно думать, что президент Сербии Александр Вучич сдает Косово албанским сепаратистам, так как по факту он его давным-давно сдал. Такое мнение высказала российский историк Анна Филимонова 10 октября в Москве в пресс-центре ИА REGNUM во время круглого стола «Сербия на перепутье: Готов ли Александр Вучич к антироссийскому повороту».
По словам Филимоновой, удивительно, почему российская политика поддерживает Вучича, когда речь идет о Косово и Метохии.
«Здесь возникает странная ситуация, когда кто-то пытается сделать жареный лед. Потому что позиция России — это резолюция 1244, и точка. Позиция Вучича — никакой резолюции 1244. Именно Вучич не возвращает 1000 полицейских в край, но если бы только этим ограничилось! Если бы Вучич не ухудшал ситуацию, если бы точка была поставлена на времени Бориса Тадича, это было бы еще терпимо, но ничего подобного нет», — рассказала Филимонова.
Напомним, что во время обращения к сербской общественности 8 октября Александр Вучич заявил о существовании немецко-французской инициативы по косовскому вопросу, которая подразумевает, что Сербия получит экономические выгоды и ускоренный прием в ЕС в обмен за отказ от южного края.