Москва, 11 октября, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Ошибочно думать, что президент Сербии Александр Вучич сдает Косово албанским сепаратистам, так как по факту он его давным-давно сдал. Такое мнение высказала российский историк Анна Филимонова 10 октября в Москве в пресс-центре ИА REGNUM во время круглого стола «Сербия на перепутье: Готов ли Александр Вучич к антироссийскому повороту».

Дарья Антонова ИА REGNUM Анна Филимонова. Круглый стол «Удастся ли спасти сербское Косово?»

Анна Филимонова Когда мы говорим о политике Вучича, мы всегда говорим о Брюссельском соглашении. Что это за документ? Это документ, в соответствии с которым страна передает часть своей территории в конституционно-правовой порядок террористического, сепаратистского образования, убирает свой суд, полицию, службы безопасности, все государственные органы и создает там сепаратистское образование. Вучич заключил Брюссельское соглашение для того, чтобы Приштина получила территорию. Брюссельское соглашение очень короткое, есть такое впечатление, что оно сделано на коленке, но суть этого документа предельно ясна. Это передача всего края, включая север, в конституционно-правовой порядок сепаратистского Косово.

По словам Филимоновой, удивительно, почему российская политика поддерживает Вучича, когда речь идет о Косово и Метохии.

«Здесь возникает странная ситуация, когда кто-то пытается сделать жареный лед. Потому что позиция России — это резолюция 1244, и точка. Позиция Вучича — никакой резолюции 1244. Именно Вучич не возвращает 1000 полицейских в край, но если бы только этим ограничилось! Если бы Вучич не ухудшал ситуацию, если бы точка была поставлена на времени Бориса Тадича, это было бы еще терпимо, но ничего подобного нет», — рассказала Филимонова.

Напомним, что во время обращения к сербской общественности 8 октября Александр Вучич заявил о существовании немецко-французской инициативы по косовскому вопросу, которая подразумевает, что Сербия получит экономические выгоды и ускоренный прием в ЕС в обмен за отказ от южного края.