Берлин, 10 октября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Германии пристально изучает сообщения СМИ о связи руководителя агентства по безопасности информационных технологий ФРГ (BSI) Арне Шенбома с российскими спецслужбами, заявил 10 октября журналистам официальный представитель ведомства.

Heiko S В Германии

«Мы очень серьезно относимся к тому, что сообщалось в СМИ в эти выходные, и мы очень тщательно и всесторонне расследуем их [эти сообщения]», — сказал представитель МВД Германии.

При этом он не смог ответить на вопрос, снят ли со своей должности Шенбом.

«Сейчас я не могу ничего сказать о кадровых вопросах», — ответил журналистам представитель МВД ФРГ.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщили, что руководителя агентства по безопасности информационных технологий Германии Шенбома планируют уволить из-за подозрений о его связях со спецслужбами России.