Флоренция, Италия, 10 октября, 2022, 21:35 — ИА Регнум. 10 октября во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» в последнем матче 9-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 встретится с римским «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

ФК «Лацио»

Стартовые составы команд:

«Фиорентина»: Пьетро Терраччано, Додо, Кристиано Бираги, Лукас Мартинес, Игор Жулио, Джакомо Бонавентура, Софьян Амрабат, Роландо Мандрагора, Лука Йович, Нанитамо Иконе, Кристиан Куаме.

«Лацио»: Иван Проведель, Патрик Габаррон, Алессио Романьоли, Мануэль Ладзари, Адам Марушич, Матиас Весино, Маркос Антонио, Сергей Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Чиро Иммобиле, Маттиа Дзакканьи.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Ассистенты главного судьи — Даниэль Биндони и Андреа Зингарелли.